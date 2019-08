Previdência para crianças já atraiu R$ 3 bi na Brasilprev

Enquanto a reforma da Previdência começa a tramitar no Senado, os planos de previdência privada para crianças e adolescentes ganham mais espaço. Na Brasilprev, que tem Banco do Brasil e Principal Group como sócios, a modalidade ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões em patrimônio. Contratados principalmente pelos pais, esses planos já têm 150 mil pequenos beneficiários – o equivalente a 38% de toda a base da companhia em termos numéricos.

Perfil. A idade média das crianças no momento da contratação dos planos é de 5,9 anos. A contribuição média no Brasil é de R$ 186,00 e os recursos acumulados são usados, principalmente, para gastos com faculdade e intercâmbio. O maior tíquete está na região Norte do Brasil, de R$ 202. Nordeste aparece na outra ponta, com contribuição média de R$ 175.

