Príncipe William distribuirá 50 milhões de libras em novo prêmio de sustentabilidade

O príncipe William, membro da família real britânica, está lançando o Earthshot Prize, novo prêmio ambiental que tem como missão incentivar mudanças e contribuir para recuperar o planeta nos próximos dez anos. Ao todo, serão concedidos cinco prêmios anuais de um milhão de libras entre 2021 e 2030. Ao todo, portanto, serão 50 milhões de libras.

Top 5. A iniciativa é estruturada em cinco objetivos: proteger e restaurar a natureza; limpar o ar; recuperar os oceanos; construir um mundo sem resíduos; e melhorar o clima. E haverá um ganhador para cada categoria, a cada ano.

Organização. As indicações serão abertas em 1° de novembro, e serão convidadas 100 organizações parceiras em todo o mundo para indicar pessoas, comunidades, empresas e organizações para receber o prêmio Earthshot Prize.

Reservado. O prêmio em dinheiro será destinado ao apoio de projetos ambientais e de conservação acordados com os vencedores. Os indicados selecionados também contarão com apoio individualizado e terão a oportunidade de receber assistência na implementação da solução em escala, além de acesso a um ecossistema de pessoas e organizações com ideias semelhantes.

Brasil na lista. Dentre os membros do Conselho do Earthshot Prize, que serão divulgados em breve, está um brasileiro. A lista conta com pessoas mundialmente reconhecidas nas áreas ambiental, filantrópica, empresarial, esportiva e de entretenimento.