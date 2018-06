Procura de internautas por imóveis avança diante de queda dos juros

A procura por imóveis tem crescido no País, em meio às recentes quedas na taxa de juros do financiamento para a habitação. Segundo pesquisa do Storia, site de imóveis da OLX, 61% dos internautas entrevistados pretendem adquirir uma unidade em 2018. O levantamento revela ainda que 86% deles planejam investir até R$ 500 mil na aquisição. No ano passado, o grupo já registrou um aumento de 39% nas buscas online por imóveis.//CIRCE BONATELLI

