Procura por bairros próximos de universidades tem salto com volta às aulas

Coluna do Broadcast

Com o retorno às aulas no segundo semestre do ano, a procura por imóveis próximos às principais universidades da cidade de São Paulo saltou.

Levantamento feito pelo Mercado Livre mostra que, na região do Butantã, bairro da Universidade de São Paulo (USP), a busca cresceu 67% em julho ante o mês anterior. No mesmo intervalo, Higienópolis e Santa Cecília, reduto do Mackenzie e FAAP, registraram aumento de 82% e 27%, respectivamente.

Em Perdizes, bairro da PUC, a procura cresceu 89%.