Procura por carros hatchbacks na Webmotors cresce 62% no semestre

A procura por carros hatchbacks, com porta-malas integrado, cresceu 62% no primeiro semestre de 2018 ante igual intervalo do ano passado. É o que indica o levantamento da Webmotors, site de classificados especializado no segmento automotivo. Foram 4,5 milhões de usuários na primeira metade deste ano, ante 2,8 milhões em relação ao mesmo período de 2017.

Preferido. O sedan Honda Civic, no entanto, continua como veículo mais procurado pelos brasileiros, totalizando mais de 1 milhão de usuários buscando na base do site Webmotors no primeiro semestre. A vice-liderança ficou com outro sedan, o Toyota Corolla, com mais de 800 mil usuários em busca deste modelo. Eles são seguidos por Volkswagen Gol, Honda Fit e Hyundai HB20.