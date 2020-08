Procura por compra e venda de carros sobe na pandemia

O brasileiro procurou mais veículos para compra e venda durante a pandemia. A alta nas propostas de financiamento no primeiro semestre foi de 32%, em relação a igual período do ano passado, no portal iCarros. A marca Chevrolet foi a mais procurada no período, com mais de 5,5 milhões de buscas por modelos da marca em todas as regiões do País. A Fiat vem na sequência, com 4,7 milhões de buscas.

contato: colunadobroadcast@estadao.com