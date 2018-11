Coluna do Broadcast

O crescimento da procura por cupons de desconto no e-commerce no Brasil é de 50% ao ano, segundo levantamento realizado pela Cuponomia. Segundo o estudo, nos últimos cinco anos, o Brasil foi o País da América Latina que reportou maior taxa de expansão desse mercado. No México, por exemplo, a média de crescimento anual é de 5%. Na Argentina, por outro lado, a média anual é decrescente, em 9%.