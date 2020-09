Procura por recrutamento de pessoas com deficiência cresce 60% neste ano

Os números começam a comprovar que as empresas brasileiras estão mais atentas à diversidade de suas equipes. Levantamento da Mappit, divisão do Talenses Group especializada em recrutamento para início de carreira, mostrou crescimento na procura por projetos de Recrutamento e Seleção para pessoas com deficiências (PCDs) de 60%, entre janeiro e agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

