Produção de testes de covid da Thermo Fischer vai de 100 mil para 15 milhões de kits por semana

A americana Thermo Fisher Scientific aumentou sua produção de testes da covid-19 para fazer frente à demanda global em meio à pandemia. Sua capacidade foi ampliada de 100 mil kits para 15 milhões por semana. Para o Brasil, a Thermo Fisher tem disponibilizado em torno de 3 milhões de testes, semanalmente.

A empresa americana produz o teste RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction). É aquele que extrai o material genético do vírus da amostra – no qual ele potencialmente está como, por exemplo, na secreção nasal, orofaríngea ou saliva.

