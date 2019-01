Profissional qualificado está disposto a ganhar menos para se recolocar

Profissionais desempregados qualificados estão otimistas com a perspectiva de se recolocarem no mercado de trabalho em 2019 e dispostos até a ganhar menos do que nos seus empregos anteriores. É o que revela a 6ª edição do índice de Confiança Robert Half (ICRH), estudo trimestral, conduzido pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half, feito em novembro junto a mais de 1,1 mil profissionais qualificados de diferentes regiões do País. O porcentual de entrevistados confiantes na obtenção de um novo emprego nos próximos seis meses é de 43%, acima dos 30% que acreditavam na recolocação na leitura feita na 5ª edição da pesquisa.

Ganhando menos

Segundo a pesquisa, 85% dos profissionais aceitariam uma proposta com salário menor do que obtinham no emprego anterior, dos quais 31% topariam um rendimento mais de 20% inferior.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +