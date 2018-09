Programa de inovação do Sicredi atrai 211 startups

Coluna do Broadcast

A cooperativa de crédito Sicredi atraiu 211 startups para seu programa Inovar Juntos, a fim de, com a ajuda de novos empreendedores, encontrar soluções para modernizar e melhorar seus processos internos. O número de novatas inscritas no processo, que entra na segunda fase agora em setembro, é recorde para esse tipo de programa. O programa Inovar Juntos foi concebido pela Innoscience, consultoria de gestão de Inovação.

Amigo parceiro

Desse total, 20 serão escolhidas para testar as soluções desenvolvidas no ambiente Sicredi, o que, ao final, poderá resultar em parceria comercial. O Sicredi opera com 116 cooperativas, representado por 1,6 mil agências em 22 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real