Projeção do varejo mostra consumidor mais otimista neste fim de ano

O consumidor brasileiro está mais disposto a gastar neste fim de ano do que estava no ano passado. Segundo projeção do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), o índice que projeta a tendência de vendas no varejo, incluindo material de construção e automóveis, para dezembro subiu 3,74 pontos porcentuais para 96,85 em relação ao mesmo mês do ano passado. Em dezembro de 2018, o índice havia subido 1,59 ponto porcentual frente ao mesmo mês de 2017, para 94,11.

Notícia publicada no Broadcast no dia 03/12/2019, às 16:56:09

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter