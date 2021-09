Pronampe segura inadimplência entre PMEs em agosto, diz Serasa

A inadimplência entre as pequenas e microempresas cedeu em agosto, conforme dados do Serasa Experian, que considera a queda um reflexo dos R$ 5 bilhões que foram liberados este ano pelo governo para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

O programa foi criado no ano passado, em regime de emergência, para apoiar empresas em dificuldades em decorrência da pandemia. O número de PMEs em situação de inadimplência em agosto era de 5,33 milhões, 0,9% abaixo de julho e 3% inferior a agosto do ano passado. Os setores do comércio e indústria foram aqueles onde a insolvência mais caiu.

