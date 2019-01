Properati vira Casafy após compra de matriz pela OLX e recebe R$ 8 mi

A plataforma de negócios imobiliários Properati Brasil ganhou novo nome e investidores, após a aquisição de sua matriz argentina pelo site de comércio eletrônico OLX. Agora, se chama Casafy e está recebendo R$ 8 milhões em investimentos dos fundos Telor, da Áustria e Morcote, da Estônia. Com o aporte, os fundos se tornaram sócios majoritários do negócio.

Vale quanto? Com mais de 1,5 milhão de imóveis cadastrados e quase 2.500 imobiliárias clientes, o portal estima ver seu faturamento crescer 30%, em 2019, chegando em R$ 4 milhões no Brasil. Entre as novidades, está a ferramenta Avalua, que permite ao corretor ou ao proprietário descobrir gratuitamente o valor real do imóvel. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +