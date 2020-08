Proposta da Aneel para reequilíbrio de distribuidoras ganha apoio do TCU

A proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para tratar as perdas das distribuidoras em razão do novo coronavírus terá um grande aliado. A Coluna apurou que o Tribunal de Contas da União (TCU) considera acertada a ideia de reequilibrar a concessão – e não o contrato em si. Para o órgão de controle, não há, na prestação de nenhum serviço público, garantia de recomposição às bases iniciais do contrato, nem de manutenção dos níveis de ganhos.

Lamento. O TCU avalia que os contratos de concessão possuem prazos longos e riscos muitas vezes imprevisíveis e difíceis de serem mapeados. Abrir a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro automático em momentos como a pandemia oneraria uma das partes excessivamente – no caso, o consumidor.

Uma coisa é uma coisa. A análise do órgão é que a Aneel está certa ao propor bases negociais entre Estado e empresas ao tratar do reequilíbrio da concessão, com prioridade à adequada prestação do serviço, continuidade, qualidade e modicidade tarifária.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 26/08/2020 às 17:52:36.

