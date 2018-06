Com a data dos primeiros jogos da Copa do Mundo de futebol se aproximando, mais brasileiros buscam por promoções para trocar seu aparelho de TV, segundo estudo do Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online. A procura por TVs aumentou 30%, segundo o site, que registrou 65% mais cupons de desconto resgatados na plataforma para compra desses aparelhos.