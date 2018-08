Próximo presidente do STJ estará em seminário de empresas em dificuldades

O ministro João Otávio de Noronha, que deve assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no final deste mês, estará presente no IV Seminário de Direito das Empresas em Dificuldade, que acontece no Rio de Janeiro no dia 28 de setembro. Um dos principais temas do encontro será a reforma da lei de recuperação judicial e a proteção do empresário contra a crise. O evento é promovido pela Comissão de Recuperação Extrajudicial, Judicial e Falência da OAB/RJ, presidida pela advogada Juliana Bumachar.