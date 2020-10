Prudential aposta na franquia para vender mais seguro

A Prudential do Brasil, maior seguradora independente do País no segmento de pessoas, quer dobrar o número de franqueados em até cinco anos. Primeira a atuar nessa área, há 16 anos, ela acumula 1,6 mil corretores franqueados.

Contexto. Mesmo na crise, a avaliação é que o cenário é favorável, já que a penetração do mercado de seguros de vida no PIB do País ainda é inferior a 1%. Além disso, a percepção é que o potencial brasileiro é alto, frente ao alto nível de empreendedorismo local. Segundo a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2019, 53% das empresas em atividade no Brasil são compostas por uma única pessoa, enquanto a média mundial é de 9%.

