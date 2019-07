Prudential e Itaú querem expandir parceria em seguros

Por Mariana Durão

A seguradora americana Prudential e o Itaú Unibanco estudam expandir a parceria para comercialização de seguros de vida individuais no Brasil. Há um ano, os grupos atuam juntos, com foco na venda de apólices aos clientes Personnalité, com renda mínima de R$ 10 mil. A ideia é oferecer o produto também ao público de renda média do banco, disse o diretor de seguros do Itaú, Luiz Fernando Butori. A Prudential já responde por 24% das vendas de seguro de vida ao segmento de alta renda do banco.

Parcerias. Iniciada aqui em 2013, a distribuição de produtos via parcerias com grupos como Itaú e BTG Pactual já representa mais de 10% das vendas no País. O objetivo é em até dois anos chegar à casa dos 40%, diz a vice-presidente de Parcerias Comerciais da Prudential do Brasil, Patrícia Freitas. A Prudential detém US$ 1,4 trilhão em ativos sob gestão no mundo.

Em alta. O Brasil já é a terceira maior operação da Prudential International Insurance, com 6,2% dos prêmios de novas vendas em 2018. De janeiro a maio, a subsidiária registrou crescimento de 22% em faturamento ante igual período do ano anterior, atingindo R$ 991 milhões em prêmios emitidos. Isso engloba seguros de vida, carro-chefe do grupo, mas também outros, como doenças graves e acidentes pessoais. Em junho, o número de apólices de seguro de vida individual da Prudential do Brasil ultrapassou 455 mil, com mais de 347 mil vidas seguradas. O capital segurado em vigor ultrapassou a marca dos R$ 372 bilhões.

