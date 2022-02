Prudential prevê R$ 1 bi para tecnologia nos próximos 4 anos

A Prudential do Brasil vai investir de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos em tecnologia. Quase a metade do valor será destinado a modernizar o atendimento aos clientes, inclusive o autoatendimento. Infraestrutura e cibersegurança ficam com boa parte do restante.

A busca por novos clientes fora do eixo Sul-Sudeste é um dos pilares de crescimento da seguradora para 2022. Depois de abrir duas franquias no Recife no ano passado, a Prudential vai inaugurar mais dois pontos de apoio em Fortaleza até o fim do trimestre, segundo o CEO da Prudential do Brasil, David Legher. São hoje 1,6 mil franqueados no País.

A empresa, que emitiu R$ 3,8 bilhões de prêmios (valor pago pelo segurado) em 2021, espera crescer “duplo dígito” este ano no Brasil. A Prudential tem 3,1 milhões de vidas protegidas e fica apenas atrás dos grandes bancos nessa área.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 21/02/22, às 15h07.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com