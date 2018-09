Prudential vê prêmios de seguros crescerem 23% e encosta em R$ 1 bi

A seguradora americana Prudential teve aumento de 23% na totalidade de prêmios de seguros de vida individual no primeiro semestre ante um ano. Conseguiu, assim, se aproximar da marca de R$ 1 bilhão. De quebra, a seguradora viu seu lucro líquido mais que dobrar no período, com salto de 130% ante o primeiro semestre do ano passado, para R$ 63 milhões.

Protegidos

Com a expansão dos prêmios, a Prudential manteve em trajetória crescente o número de contratos de seguro de vida individual, que ao final de junho somavam mais de 400 mil. Recentemente, a seguradora fechou parceria com o Itaú Unibanco para explorar a venda dessas apólices para os clientes Personnalité, com renda mínima de R$ 10 mil, no âmbito do projeto do banco de abrir a sua plataforma de seguros como fez em investimentos. Anteriormente, a Prudential levou a carteira de seguro de vida em grupo do Itaú.

