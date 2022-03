PT vê Prates ‘ajudando’ governo, em crise do combustível

A crise dos combustíveis dividiu o governo nos últimos dias entre favoráveis e contrários à adoção de um subsídio aos consumidores, como revelou o Broadcast no fim de semana. Agora, a discórdia atinge também a oposição. O PT recebeu com surpresa a notícia de que o senador Jean Paul Prates (PT-RN) se reuniu ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). A leitura foi de que ele estaria alavancando sua reeleição.

O Partido dos Trabalhadores tem uma visão própria sobre o tema, pautada, sobretudo, na adoção de um imposto sobre exportação, para bancar o fundo de estabilização dos preços internos. Prates, no entanto, tem encaminhado o debate isoladamente e não reverbera por completo as ideias do PT.

Procurado, Prates afirmou que não houve estranhamento no partido com a reunião com o governo. Segundo ele, “a reunião não foi ‘com Guedes’ e sim mais uma, dentre as 44 reuniões que teve, neste caso convidado pelo presidente do Senado e com a presença do Ministro.”

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 09/03/22, às 16h27.

