Público cresce 20% e evento do Credit Suisse recebe 2.300 participantes

Promovida pelo banco Credit Suisse, a Latin America Investment Conference reuniu esta semana, em São Paulo, 2.300 participantes, número 20% maior do que o encontro do ano anterior. Foram realizadas cerca de 5 mil reuniões individuais entre investidores e representantes de 134 empresas do Brasil e da América Latina.

Primeiro time. Entre as reuniões no evento do Credit Suisse, os participantes do evento ouviram apresentações dos ministros Dias Toffoli (STF) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e do secretário Salim Mattar (Privatizações). Também falaram de presidentes e vice-presidentes de bancos como Pedro Guimarães (Caixa) e Carlos Hamilton Vasconcelos (BB), bem como os presidentes da estatais Roberto Castello Branco (Petrobrás) e Wilson Ferreira Junior (Eletrobras).

Coral. O discurso no evento foi uníssono: todos defenderam diminuir ao máximo o tamanho do Estado e das empresas que comandam. A impressão de vários participantes é que, se 10% do prometido for feito, os efeitos serão positivos para a economia. (Cristiane Barbieri)

