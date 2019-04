Puxado por millennials, food service deve crescer 20% no Brasil até 2020

Puxada pela geração Y ou millennials – de nascidos entre 1980 e 2000 – a indústria de food service (que inclui alimentação fora do lar e serviços de delivery) deve crescer 20% no Brasil entre 2016 e 2020, de acordo com a projeção feita pela assessoria global Duff&Phelps. O fenômeno acompanha o que ocorre nos Estados Unidos, onde o crescimento deve chegar a 25% no mesmo intervalo.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+