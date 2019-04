Puxado por patrimonial e pessoas, seguro cresce 12,7% no bimestre

O mercado de seguros emplacou expansão de 12,7% no primeiro bimestre do ano, totalizando faturamento de R$ 39,4 bilhões ante o mesmo período de 2018, sem considerar os segmentos de saúde e DPVAT (seguro obrigatório), conforme a Confederação Nacional de Seguradoras (CNseg). Tal crescimento foi possível, principalmente, por conta do empurrãozinho dos segmentos de seguros patrimoniais, com alta de 19,5%, e de pessoas, com 16,51%.

Nada de reforma. Um dos motores para o crescimento do setor de pessoas, os planos de previdência e VGBL chegaram ao patamar de R$ 17,2 bilhões, respondendo por 43% do total das receitas setoriais. De janeiro a fevereiro, a modalidade que mais avançou foi a contratada por quem declara o imposto de renda no formato simplificado (VGBL), com elevação de 17,85% no período. O motivo? A base fraca de comparação uma vez que o segmento foi penalizado pela antecipação da agenda eleitoral no início de 2018.

