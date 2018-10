PwC Américas cresce 4% em ano fiscal encerrado em julho

A consultoria PwC Américas registrou, no ano fiscal encerrado em 30 de junho, uma receita de US$ 17,4 milhões, 4% acima do mesmo período do ano passado. O crescimento foi inferior ao global, que subiu 10%, a US$ 41,3 milhões, marcando 21 anos consecutivos de alta nas receitas.

Vai melhorar. Para o Brasil, a expectativa da PWC é de crescimento econômico a partir de 2019, “independentemente do resultado das urnas”, por conta da redução das incertezas associadas às decisões de investimento.