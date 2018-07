QI Network vê faturamento subir 70% em 2018

A empresa de tecnologia Qi Network, que atua em integração de soluções digitais com base na nuvem, prevê crescimento de faturamento de 70% neste ano, ante a receita de R$ 7 milhões anotada em 2017. O foco será expansão no mercado empresarial, contratação e lançamento de produtos. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná estão na mira para a expansão da empresa neste ano. A Qi Network, no Brasil, é também uma revenda autorizada do Google para pequenas e médias empresas.

Siga a @colunadobroad no Twitter