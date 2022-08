Qualcomm doa R$ 3,8 milhões para fundo da Universidade de Campinas

A multinacional norte-americana Qualcomm, da área de chips e processadores para celulares e eletrônicos, doou US$ 750 mil (cerca de R$ 3,8 milhões) para o fundo Lumina, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O dinheiro será usado em bolsas de estudo destinadas a estudantes de graduação de baixa renda e mulheres nos cursos de engenharia e ciência da computação, ao longo de três anos.

A operação global da Qualcomm tem um antigo estudante da Unicamp no comando. A multinacional é presidida pelo brasileiro Cristiano Amos, formado em Engenharia Eletrotécnica nessa universidade, na qual também recebeu o título honorário de doutorado.

Já o fundo Lumina foi criado em 2019 para ajudar a financiar projetos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação por meio do recebimento de doações de pessoas físicas e jurídicas. Os recursos são administrados por uma gestora independente.

Fundos de doações

Conhecidos também como endowments, os fundos patrimoniais são comuns em grandes universidades dos Estados Unidos. Harvard, por exemplo, possui o maior fundo patrimonial do mundo, com ativos estimados em cerca de US$ 38,3 bilhões.

No Brasil, as instituições públicas foram autorizadas a firmar parcerias com gestores de fundos patrimoniais para obtenção de apoio a projetos de educação, ciência, tecnologia e outras áreas a partir da Lei 13.800, sancionada em janeiro de 2019.

