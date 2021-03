Qualicorp e SulAmérica vão oferecer plano de saúde com seguro contra desemprego

A Qualicorp vai lançar, em parceria com a SulAmérica, um plano de saúde por adesão com seguro proteção contra o desemprego a partir de abril. O benefício garante ao cliente a manutenção do contrato por até seis meses em caso de demissão do emprego com carteira assinada ou comprovação de perda de renda para profissionais autônomos.

A cobertura abrange seis parcelas do valor integral do plano, limitado a um teto de R$ 6 mil mensais. Tanto para celetistas quanto para autônomos, o recurso também vale caso o cliente fique incapaz de trabalhar, como resultado de acidente ou doença.

Estratégia é evitar cancelamentos

O vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da operadora, Elton Carluci, afirma que o benefício foi desenhado para evitar cancelamentos de planos, especialmente por adesão (como os oferecidos a entidades de classe), que aumentaram com o crescimento do desemprego no País.

“Percebemos a necessidade com o aumento do desemprego, ao mesmo tempo que o plano de saúde é considerado uma prioridade para o brasileiro, depois apenas de moradia, segundo pesquisas com consumidores”, afirma. “É mais fácil para nós mantermos o beneficiário por um tempo, e que ele continue conosco quando conseguir outro emprego.”

Segundo a Qualicorp, o “combo” será oferecido inicialmente para os novos beneficiários das carteiras da SulAmérica. Carluci diz que a empresa irá testar a tática estratégia por alguns meses, para depois expandir o benefício a todos os clientes da base da Qualicorp.

“Já tínhamos feito um produto inovador com a SulAmérica, no qual o grupo familiar ganhava 9% de desconto com a adição de mais um beneficiário no contrato. Vamos testar esse novo nos primeiros meses, mas sabemos que tem tudo para dar certo. A ideia é que, em determinado momento, todos os beneficiários tenham o benefício”, afirma o executivo.

Setor de saúde busca inovação

A Qualicorp também vai oferecer o acesso ao ePharma, programa de benefícios de medicamentos que oferece mensalmente R$ 150,00 por vida, na compra de genéricos com prescrição, além de descontos em mais de nove mil medicamentos de referência na rede credenciada do ePharma. O benefício também é gratuito e a lista de medicamentos abrange todos os genéricos listados no Programa de Benefícios de Medicamento (PBM).

Carluci destaca que todo o setor de saúde tem buscado por inovação e novos produtos, tanto em busca da expansão na carteira de beneficiários quanto na fidelização dos usuários. “Todo o setor está procurando dar acesso a planos de saúde, principalmente com a pandemia. Nós usamos o nosso poder de barganha, de negociação, para gerar benefício para o nosso cliente”, aponta.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 26/03/2021, às 17:42:24.

