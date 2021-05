Qualicorp elege pela primeira vez uma mulher para compor seu conselho de administração

A administradora de planos de saúde coletivos Qualicorp elegeu na sexta-feira, 30, a primeira mulher para compor seu conselho de administração. A posição será ocupada por Martha Savedra, advogada e médica com especialização em cardiologia, que entra no lugar de Otávio de Garcia Lazcano.

Com mais de 20 anos em cargos diretivos no setor de saúde, Savedra é desde 2018 diretora executiva regional de Hospitais da Rede D’Or. Com sete conselheiros independentes, a Qualicorp tem 70% de mulheres entre seus funcionários e participação feminina em 55% dos cargos de liderança.