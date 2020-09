Quase metade das indústrias paulistas tem algum processo judicial

Quase metade (47,6%) das indústrias paulistas estão envolvidas em algum tipo de processo judicial, segundo pesquisa realizada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp, com 275 indústrias. Entre as disputas que ainda não foram judicializadas, a pesquisa aponta que 38,5% poderiam ser resolvidas por intermédio da mediação. Do total, 67,7% das que têm casos na Justiça são micro e pequenas indústrias, 28%, médias e 4,4%, grandes.

Em casa. Por isso, a Câmara da Ciesp/Fiesp lançou o projeto Mediação Social, que será gratuito até o fim do ano para conflitos de até R$ 100 mil. Será voltado a empresas associadas ao Ciesp e aos Sindicatos filiados à Fiesp.

