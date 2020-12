Quase metade de usuários da internet não quer compartilhar dados bancários

A poucos meses de começar a ser implementado no Brasil, o Open Banking ainda não é conhecido pelo brasileiro e, por isso, tem gerado desconfiança. Uma pesquisa feita pelo banco digital C6 Bank em conjunto com o IBOPEdtm mostrou que 46% dos entrevistados não têm interesse de compartilhar seus dados com as instituições financeiras, e que 72% se preocupam com quem terá acesso a essas informações. Ao mesmo tempo, 38% entendem que, ao permitir esse compartilhamento, terão acesso a serviços mais personalizados. Já a maioria (73%) afirma que precisa entender melhor o assunto para decidir. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 18 e 24 de novembro.

Minoria da minoria. A pesquisa do C6 mostrou também que apenas 2% dos entrevistados conhecem bem o que é o Open Banking. O início do processo de implementação, que estava previsto para 30 de novembro, passou para 1º de fevereiro de 2021. A conclusão, que deveria acontecer até 25 de outubro de 2021, foi para 15 de dezembro do ano que vem.

