Quase metade dos profissionais de vendas e marketing no Brasil estão otimistas

Quase a metade (49,2%) dos profissionais de vendas e marketing no Brasil está otimista em relação ao futuro dos negócios, segundo resultados do terceiro trimestre de 2018 da Sondagem de Confiança e Expectativa dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, realizada pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), juntamente com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No trimestre anterior, esse porcentual era de 36,9%.