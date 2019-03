Quase metade dos usuários do Sem Parar faz pagamentos fora das estradas

Coluna do Broadcast

O Sem Parar começou em 2000 como um serviço de pagamento automático de pedágio em rodovias, mas hoje quase metade dos clientes já usa a adesivo fora das estradas. Dos 5,5 milhões de usuários, 46% utilizam a tecnologia para pagamentos que incluem estacionamento em shoppings e aeroportos e abastecimento de automóveis. O número avançou com a adesão dos drive-thru da rede McDonald’s, anunciada no fim do ano passado.

