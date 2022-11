Quatro gestoras ficam com 90% de dona da Le Lis Blanc e negociarão controle

As gestoras WNT, Geribá, Mapa Capital e MGC Holding, especializadas na aquisição e recuperação de ativos com problemas financeiros, devem buscar um entendimento sobre seus direitos no controle da Restoque, por meio de acordo de acionistas. No fim de outubro, as quatro gestoras ficaram com 90% das ações da companhia – dona das marcas Le Lis Blanc, Dudalina e John John – após um aumento de capital que movimentou R$ 1,63 bilhão e converteu dívida em ações. Não há ainda data marcada para as conversas entre os novos acionistas.

Na sexta-feira, a B3 formalizou a conversão e entrega das ações. A gestora WNT, que liderou um plano de conversão de dívida em ações, deve ficar com a maior participação na Restoque. Por meio de um fundo onde um dos principais cotistas é o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a WNT será detentora de uma fatia igual ou superior a 56%.

Grupo deve formular acordo de acionistas para nova gestão

Mas as gestoras com participações menores têm uma parcela de capital que lhes garantem direitos societários, conforme a Lei das S.As. Por isso, um acordo de acionistas será firmado para alinharem a nova gestão. A Geribá, que adquiriu a dívida que estava com o Santander, informou que detém 19,35% da Restoque. A MGC deve sair do processo com algo como 10%. Mapa Capital, que comprou créditos que estavam com o Bradesco, com o restante. Os números finais sobre quanto cada gestora terá na Restoque devem ser conhecidos na semana que vem.

Dívida foi reduzida em 93% com aumento de capital

A dívida bruta da Restoque, que totalizava R$ 1,76 bilhão previamente à operação, foi reduzida em 93% no processo. O saldo de R$ 130 milhões será pago, em sua maioria, em oito anos, corrigidos ao CDI somado a um prêmio de 1,1% ao ano.

A operação toda deve ser comentada na teleconferência de analistas nesta semana, quando a empresa divulga os resultados do terceiro trimestre. No segundo trimestre, a Restoque fechou com prejuízo de R$ 43,77 milhões. Procurada, a Restoque não comentou por estar em período de silêncio. Os fundos não comentaram.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/11/2022, às 16h49

