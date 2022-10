Queda nos preços da internet força provedores a crescer a todo custo – ou morrer

Há uma década, quando a banda larga era um serviço com baixíssima cobertura no País, as poucas operadoras nesse mercado faziam um alvoroço enorme para divulgar suas ofertas mais arrojadas.

Ficou famoso, por exemplo, um pacote anunciado pela antiga GVT (empresa adquirida pela Vivo em 2016) de 35 megabits (Mb) por ‘apenas’ R$ 99. O ano era 2011. Para a época, esse era um plano atrativo, já que a maioria das ofertas não passava dos 15 Mb por um preço próximo disso. Hoje, por esse mesmo valor, é possível contratar planos muito acima dos 100 Mb.

A queda no preço dos dados trafegados reflete a explosão no número de provedores ao redor do País e os investimentos na construção das redes. A partir daí, as empresas fisgaram mais clientes, expandiram o faturamento e diluíram os custos.

Existem hoje cerca de 19 mil operadoras de banda larga fixa no País, com um total de 42 milhões de assinantes. Após tamanho crescimento, a concorrência extremamente acirrada e o achatamento no preço dos pacotes está pressionando essas empresas. Elas se veem forçadas a perseguir ganhos ainda maiores de escala e diversificar os serviços para obter lucro. É crescer ou morrer.

“A conectividade virou commodity. Os custos de operação subiram nos últimos anos, mas o crescimento na oferta dos serviços pressionou os valores para baixo”, afirma Rui Gomes, presidente da Um Telecom, com operações em todo o Nordeste, além dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Um Telecom construiu uma rede de 16 mil quilômetros de rede de fibra óptica que atende a outros provedores, empresas e o setor público. Anos atrás, a companhia fornecia conectividade por um valor que chegava a até R$ 40 por megabit, enquanto hoje não passa de R$ 2. “Fizemos um grande investimento pensando na receita. Imagina o quanto a mais tivemos de vender para sustentar a operação”, diz Gomes.

Custo médio da banda larga fixa caiu 83% em oito anos

Os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que o custo médio da banda larga fixa no País caiu 83% entre 2010 e 2018. O preço médio mensal de 1 megabit baixou de R$ 21,20 em 2010 e chegou a R$ 3,50 em 2018. A agência regulatória não atualizou esse relatório de lá para cá, mas agentes de mercado atestam que os valores continuam encolhendo.

A Vero Telecom, que tem quase 700 mil clientes na Região Sul e em Minas Gerais, confirma a situação. “Sim, há pressão sobre margem. Os pacotes de banda larga estão incluindo mais dados, mas o preço não sobe na mesma proporção”, diz o presidente do grupo, Fabiano Ferreira. Em 2019, o plano de entrada da Vero era de 70 Mb por R$ 99. Hoje são 300 Mb por R$ 103, o que significa que o conteúdo cresceu 330% enquanto o preço andou apenas 4%.

Ferreira afirma que a concorrência mais acirrada, combinada com o bolso apertado dos consumidores, também tem limitado o aumento nos preços do pacote. Assim, nem sempre é possível reajustar os planos com base na inflação anual.

Por outro lado, é necessário garantir investimentos para atender a velocidade de navegação e o consumo de dados maiores. Nesse contexto, tornou-se mais importante o ganho de escala para diluição dos investimentos e das despesas. Tanto é que a Vero fez 17 aquisições de provedores desde a sua origem. Neste momento, a companhia segue em diligências para novas aquisições.

A Ligga (antiga Copel Telecom) vive o mesmo dilema. Na empresa, o plano de entrada parte de 400 Mb a R$ 129. “Nos planos, é difícil repassar a inflação inteira. Tentamos não mexer no preço, em reais, e mandar mais dados para os consumidores”, diz Wendell de Oliveira, presidente da operadora. A Ligga tem 356 mil clientes de banda larga no Paraná e planeja atingir 1 milhão até o fim de 2023, ampliando a atuação também em São Paulo.

Operadoras oferecem serviços para contornar pressão nas margens

Uma maneira de contornar essa pressão sobre as margens e aumentar o tíquete médio das assinaturas está na oferta de serviços de valor agregado (SVA), em conjunto com empresas de streaming de vídeo, áudio, jogos, além parceria até com outros setores. Por exemplo: a Ligga oferece opções de planos com HBO Max inclusa, e descontos na contratação da Petwell, plano de saúde para animais de estimação. “Nós não entramos em guerra de preço. Para conseguir aumentar o tíquete médio, buscamos reforçar a oferta de SVA”, afirma.

A mesma estratégia é defendida pelo presidente da Alloha Fibra, Alexandre Mosche. “Escala é importante para o negócio, bem como diversificar e ter um B2B forte”, diz. Para ele, a escala dá à companhia uma base de assinantes grande o suficiente para se tornar uma espécie de marketplace, por meio do qual outros negócios podem ser oferecidos.

Hoje, a Alloha tem mais de 80 mil quilômetros de rede de fibra ótica e 1,3 milhão de assinantes de banda larga – o que a coloca como terceira maior operadora de fibra ótica, atrás apenas de Oi e Vivo. Nos últimos três anos desembolsou cerca de R$ 1,5 bilhão em aquisições. Com isso, chegou a 260 cidades nas regiões Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

“A diferenciação da companhia se dá realmente pela qualidade da rede e do atendimento. É isso que aumenta a fidelização dos clientes e abre espaço para oferta de mais serviços”, diz Mosche, que também tem apostado nos SVA. Entram aí, por exemplo, streaming de vídeo, telemedicina e outras parcerias que estão sendo construídas pela Alloha.

Este texto foi publicado no Broadcast+ no dia 29/09/2022, às 08h59

