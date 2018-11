Queiroz Galvão Energia pede recuperação extrajudicial

Coluna do Broadcast

A Queiroz Galvão Energia, do grupo Queiroz Galvão, entrou com pedido de recuperação extrajudicial nesta segunda-feira, apresentando à Justiça de São Paulo dívidas que somam mais de R$ 3,8 bilhões. O pedido de recuperação extrajudicial sinaliza que o grupo, alvo da Lava Jato, evoluiu nas renegociações de suas dívidas, que superariam R$ 10 bilhões como um todo e já duram quase dois anos. Paralelamente às conservas com os bancos, o grupo busca uma liquidação organizada de seus ativos.

