Quem é a Noah, construtech que recebeu R$ 15 milhões da Dexco

A Dexco (novo nome da Duratex) está investindo R$ 15 milhões na Noah, construtora que nunca ergueu uma parede sequer. É uma aposta no futuro da dona das marcas Deca, Portinari, Hydra e outras, de olho no desenvolvimento de um mercado inteiramente novo no Brasil.

A Noah foi fundada em 2019 com a meta de desenvolver empreendimentos comerciais e residenciais de madeira originada em florestas plantadas e transformada em vigas, pilares e lajes para serem apenas encaixados nos canteiros de obra, sem gerar resíduos.

O sócio-fundador da Noah é empreendedor Nicolaos Theodorakis, que está no mercado imobiliário há 10 anos. Ele também é sócio da incorporadora Alfa Realty, faz prédios residenciais de alto padrão em São Paulo, e sócio da FinCapital, holding que criou a CrediHome, fintech adquirida há algumas semanas pela Loft.

A Dexco terá participação minoritária na Noah (a fatia não foi revelada). Os R$ 15 milhões irão para os times de engenharia, design, gestão e recursos humanos da construtech. O dinheiro saiu da DX Ventures, fundo criado neste ano pela Dexco para investir em startups.

Dexco investiu R$ 30 milhões na Urbem

É o segundo aporte da Dexco em menos de um mês. No começo de setembro, ela colocou R$ 30 milhões na Urbem, fabricante de peças estruturais de madeira para obras. Ou seja, a companhia está apostando em todas as etapas da cadeia produtiva da construção de madeira.

Do lado da Noah, há três projetos no radar. A construtech quer lançar prédios-butiques de madeira para empresas nas regiões da Av Paulista, Jardins e Vila Madalena. Os empreendimentos terão entre 4 mil e 9 mil metros quadrados de área bruta locável. O dinheiro para a compra de terrenos e execução das obras virá do fundo de investimento imobiliário Integral Brei, aberto para captação de aproximadamente R$ 250 milhões.

Nicolaos Theodorakis diz haver demanda empresarial crescente por sedes sustentáveis, num movimento que ele chama de ‘flight to sustainability’. A Noah também está em conversas com incorporadoras para construir prédios residenciais, mas isso depende de entender se os consumidores aceitam morar em casas ou apartamentos de madeira.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/09/2021 às 15h47.

