Quem é o ex-sócio do BTG que ajudou Musk a financiar a compra do Twitter

O bilionário Elon Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões, mas não financiou a aquisição sozinho. O negócio teve a participação de um sindicato de bancos, que inclui nomes como Bank of America, Barclays, BNP Paribas e Morgan Stanley, e um seleto grupo de 19 gestoras internacionais. Nesse grupo, está a Aliya Capital Partners, cofundada pelo carioca Emmanuel Hermann, ex-sócio do BTG Pactual, que entrou com US$ 360 milhões.

A Aliya vai dar o oitavo maior cheque de um grupo de 19 gestoras, que se comprometeram a colocar US$ 7,1 bilhões. Um dos maiores investimentos é o do fundo de Larry Ellison, conhecido por ser um dos fundadores da gigante de tecnologia Oracle, que aportou US$ 1 bilhão. Outra gestora que colocou volume considerável foi da Sequoia Capital Fund, que investe no Nubank desde a criação do banco digital, com US$ 800 milhões. A canadense Brookfield, que já fez vários investimentos no Brasil, se comprometeu a colocar US$ 250 milhões. Essas gestoras vão todas virar sócias do Twitter.

Bancos vão emprestar US$ 12, 5 bilhões

Dos US$ 44 bilhões, o sindicato dos bancos vai bancar US$ 12,5 bilhões, em um pacote que inclui empréstimos que terão como garantia as ações da Tesla, a fabricante de veículos elétricos de Musk. A venda dos papéis da montadora vai financiar a maior parte da aquisição. A engenharia financeira da compra vem sendo montada desde o começo do ano, quando a primeira tentativa de aquisição do Twitter acabou não dando certo.

Aliya já investe na SpaceX, outra empresa de Elon Musk

Além de criar a Aliya, que tem outros brasileiros em seu time e é baseada em Miami, Emmanuel Hermann foi o fundador em 2014 do grupo Leste, plataforma de investimentos que tem mais de R$ 8,7 bilhões de ativos sob gestão e escritórios no Rio (cidade de origem de Hermann), São Paulo e Londres. A gestora tem fundos de private equity (que compram participação em empresas), venture capital (que apostam em empresas novas) e ainda no setor imobiliário.

Entre os investimentos das gestoras de Hermann, estão a rede de academias Bluefit, as companhias de transporte por aplicativo Uber e Lift, e a SpaceX, a empresa de Elon Musk para projetos no espaço. No BTG, Hermann estava desde os primórdios, em 1992, e ficou mais de 20 anos, saindo em 2014.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 28/10/2022, às 15h20

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse