Quero Passagem tem receita 6 vezes maior no 3º trimestre

A Quero Passagem, que atua no mercado online de passagens rodoviárias, reportou faturamento de R$ 12 milhões no terceiro trimestre, mais de seis vezes superior ao visto no mesmo intervalo do ano passado. Foram 100 mil reservas no intervalo – no terceiro trimestre de 2017, 15 mil. Para os últimos três meses do ano, a companhia espera triplicar o número de emissões, com feriados e a chegada da alta temporada.

