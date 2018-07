Quiver, de tecnologia para seguros, mira faturamento R$ 25 mi em 2018

Passados seis meses da fusão da Sistemas Seguros com a Virtual Softwares, as sócias acabam de lançar uma nova marca: a Quiver. A “novata” já nasce líder no segmento de softwares para corretores de seguros, com faturamento previsto da ordem dos R$ 25 milhões em 2018. Se concretizado, representará expansão de 25% ante o ano anterior. A empresa resultante responderá pela gestão de R$ 21,5 bilhões em prêmios de seguros e uma carteira de mais de 7 mil clientes.

