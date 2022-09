Racha no sindicato das teles pode levar à saída de Algar e Sercomtel

A Conexis Brasil, sindicato das operadoras de telefonia móvel, está passando por um racha que colocou em lados opostos as teles nacionais Vivo, TIM, Claro e Oi e as empresas regionais (Algar e Sercomtel) – sendo que estas últimas podem vir a deixar o quadro, apurou a Coluna. O centro da discórdia está na participação de cada uma nas votações e nas divisões dos custos do sindicato.

No caso dos votos, as decisões tanto de conselho quanto da diretoria executiva passarão a ocorrer de modo proporcional à receita bruta consolidada do grupo. Portanto, a Sercomtel terá 2,5% e a Algar, 5%, de peso nas decisões. Já os outros 92,5% ficarão nas mãos de Vivo, TIM, Claro e Oi – formando um bloco com folga na predominância.

Regionais vão pagar mais e mandar menos

Já no caso do custo, as grandes teles queriam que o orçamento fosse pago de forma igual e não mais de forma proporcional à receita como acontecia até aqui. Essa proposta não emplacou, mas ficou decidido que haverá uma parcela fixa para cada associada – e que representa um valor maior do que as menores pagam hoje em dia.

Em resumo, Algar e Sercomtel vão pagar mais e mandar menos. As decisões foram tomadas na última assembleia, em agosto, e passarão a valer no ano que vem. A Algar está tentando mudar essas deliberações e não descarta até mesmo ir à Justiça. Já a Sercomtel (empresa do grupo Ligga Telecom, controlada pelo fundo Bourdeux, de Nelson Tanure) está mais inclinada a sair da associação, segundo fontes.

Grandes teles são contra ampliação do quadro de associados

Há também outro fator pesando. Algumas associadas desejam ampliar o quadro Conexis, trazendo como membros também aquelas operadoras regionais que saíram vitoriosas no leilão do 5G e que ainda entrarão no mercado de telefonia móvel, caso de Brisanet e Unifique, por exemplo. A ideia era dar mais representatividade para a associação, mas as grandes teles foram contra. Antes mesmo de o êxodo de Algar e Sercomtel se confirmar, alguns agentes de mercado já discutem a potencial criação de outro sindicato, com empresas regionais.

Procuradas pela Coluna, as empresas não se manifestaram. A Conexis informou que não tem um posicionamento nesse caso.

