Raia Drogasil aconselha analistas a saírem do Itaim

Na tentativa de convencer investidores a pararem de se preocupar com concorrentes que estreiam lojas em regiões nobres de São Paulo, o presidente da Raia Drogasil decidiu puxar a orelha de analistas do mercado. “Os senhores não saem do Itaim!”, reclamou Marcílio Pousada. O esforço era para provar que a expansão de um novo e poderoso competidor na capital paulista – a Extrafarma – não deveria ser motivo de preocupação. Endereço de uma das novas lojas da concorrente, a avenida que abriga a sede dos principais bancos de investimento do País também entrou na bronca. “A gente sabe quanto fatura uma loja na Faria Lima, nunca foi uma coisa tão brilhante”, emendou. (Dayanne Sousa)

