Raia Drogasil fecha parceria com prefeitura e terá vacinação gratuita contra covid em lojas

A Raia Drogasil inaugurou pontos de vacinação contra a covid-19 em 17 unidades da rede em São Paulo, inicialmente para as pessoas com 75 e 76 anos. O projeto é fruto de uma parceria com a Prefeitura, que disponibilizará doses de vacinas para aplicação gratuita.

Segundo a empresa, as filiais funcionarão como uma extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada região. As doses serão aplicadas por agentes das próprias UBSs, entre 8h e 18h. Pessoas na faixa indicada podem procurar diretamente as drogarias ou serem redirecionadas por funcionários das UBSs, segundo a demanda de atendimento.

A companhia não divulgou números sobre quantas vacinas serão distribuídas para sua rede, mas diz que possui ao menos 30 lojas mapeadas em São Paulo que podem adotar o serviço de vacinação.

“Vamos otimizar essa aplicação por meio de nossa estrutura. A gente organiza toda a fila, auxilia o cadastro e disponilizamos o espaço, que pode ser tanto dentro da loja, com salas de aplicação de injeções, como numa tenda que nós alugamos”, afirma Marcílio Pousada, presidente da Raia Drogasil. “Estamos aproveitando nossa capilaridade para poder auxiliar a comunidade no atendimento.”

Pousada afirma que as farmácias já têm estrutura para vacinar, já que a companhia participa das campanhas de vacinação contra a gripe. No entanto, ele acredita que ainda vai demorar até que as vacinas contra a covid-19 sejam distribuídas ou comercializadas pelo setor privado.

“Até conseguirmos vacinar toda a população prioritária, é muito difícil que o setor privado tenha algum protagonismo”, diz. “Nossa função agora é apoiar como possível.” De acordo com ele, a Raia Drogasil pretende ampliar a iniciativa em outros Estados e Municípios, caso seja possível fechar novas parcerias.

As 17 drogarias utilizadas como ponto de vacinação estão localizadas próximo a UBSs que apresentaram maior necessidade de apoio para o serviço. As unidades foram instaladas em bairros como Limão, Brooklin, Brooklin Novo, Capão Redondo, Saúde, São Domingos, Butantã, Bela Vista e Campo Belo.

