Raia Drogasil se mantém no topo do varejo farmacêutico

A Raia Drogasil se manteve no topo dos grupos farmacêuticos com maior faturamento no varejo em 2018. Garantiu, com isso, a liderança pelo oitavo ano seguido. Na sequência, aparece a Drogaria Pacheco São Paulo, nesta posição desde 2011, conforme levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Na sequência, estão Pague Menos (CE), Farmácias São João (RS) e Panvel (RS).

Raio-X. As associadas da Abrafarma concentram 42% das vendas de medicamentos no País. O estudo da Associação avaliou o desempenho em 2018 nos quesitos de vendas, número de lojas, faturamento médio por loja e tíquete médio por cliente. Ao final de dezembro último, as 25 redes associadas somavam 7.400 lojas em todas as unidades da Federação, e um total de mais de 900 milhões de atendimentos.

