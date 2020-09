RaiaDrogasil abastecerá lojas com sistemas de geração de energia renovável

Foto:Daniel Tavares Cruz/Axis Renováveis/ Divulgação

Com o objetivo de reduzir sua pegada de carbono, a RaiaDrogasil vai abastecer suas lojas com sistemas de geração de energia renovável no conceito de geração distribuída, ou seja, que usa a energia produzida em unidades fisicamente próximas ao local de consumo. O projeto da varejista prevê a utilização de 48 usinas fotovoltaicas, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e, ainda, usinas de biogás, que juntas têm potência instalada de 40 MW. O cálculo é que a iniciativa evite a emissão de 8.800 toneladas de CO2 na atmosfera.

Passo a passo. A rede já possui quatro usinas que suprem o consumo de eletricidade de mais de 100 lojas da rede situadas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A meta é chegar até fim do ano que vem com 1,7 mil lojas nesse sistema. Atualmente, a RD tem mais de 2,1 mil lojas.