RaiaDrogasil inaugura unidades no Norte e chega a todos os Estados do País

A RaiaDrogasil (RD) está prestes a colorir todos os Estados em seu mapa de presença no País. Até novembro, vai inaugurar quatro lojas em Rio Branco, a capital do Acre, em Macapá, no Amapá, e em Boa Vista, capital de Roraima, os três Estados nos quais ainda não estava presente. Segundo Renato Raduan, vice-presidente de operações da RaiaDrogasil, a empresa continua com a estratégia de abrir 240 novas unidades por ano.

Além da expansão em número, a empresa quer engordar a quantidade de serviços oferecidos nas farmácias. A meta é que pelo menos 80% das lojas ofereçam atendimentos como medição de glicemia, pressão, aplicação de injeções e bioimpedância. Desde o ano passado, a empresa realizou mais de 3 milhões de testes de covid-19.

Segundo Raduan, agora que a empresa já marcou todo o território nacional, a inauguração de lojas vai se dar de forma equilibrada entre as regiões, com exceção de São Paulo, onde o ritmo deve ser menor devido à capilaridade da rede. As regiões Norte e Nordeste são as que têm mais espaço para crescimento.

Mesmo sendo a maior rede de drogarias do Brasil, a RD tem apenas 3% do total de farmácias do País. Fechará o ano com 2.400 lojas, ante as 80 mil de todo o mercado nacional. Para a companhia, isso significa que vai demorar para atingir o teto de crescimento orgânico.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 30/09/2021 às 17h56.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse