Ranking de sinistralidade do UBS mostra cenário difícil para operadoras de saúde

Um ranking feito pelo banco UBS elenca 12 operadoras de planos de saúde com maior taxa de sinistralidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Unimed RJ lidera a ponta negativa do indicador que mede basicamente custos e receitas, com índice de 117% no segundo trimestre, enquanto a Hapvida sai na frente com a menor sinistralidade (70%) entre as empresas analisadas.

Na ordem crescente do ranking, após a Hapvida, aparecem Unimed BH em segundo lugar, com 77%, e Athena Saúde em terceiro, com 80%. Em seguida, NotreDame Intermédica e Porto Seguro (ambas com 83%), SulAmérica (90%), Unimed Fortaleza (91%), Bradesco Saúde (93%) e Amil (95%). No topo de maiores índices de sinistralidade do trimestre, abaixo apenas da Unimed RJ, estão Unimed Nacional, com 100%, e Prevent Senior, com 101%.

Ambiente reflete posições agressivas de preços em 2021

O nível elevado de sinistralidade das seguradoras mostra um cenário mais sombrio para o setor de saúde. Segundo o UBS, muitas seguradoras se beneficiaram, em 2020, da menor utilização dos planos, o que levou alguns competidores a adotarem posições agressivas de preços em 2021 e à piora do cenário atual.

O banco espera que as operadoras de saúde sigam uma tendência de aumento dos preços, mas um ponto de partida mais alto e a natureza variável de custos médicos para empresas não verticais deve resultar em um ritmo diferente de altas.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/09/2022, às 16h42

