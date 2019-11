Ranking mostra que Claro lidera conexões em fibra ótica no País

A fibra ótica faz parte da estratégia global das operadoras de telecomunicações, pois a tecnologia permite a oferta de internet mais estável e veloz para os usuários. Na Vivo, as conexões chegam a 300 mbs. A empresa é a segunda maior prestadora de banda larga no País, com 22,45% do mercado. O primeiro lugar é da Claro (dona da Net), com 29,37%; e o terceiro lugar, da Oi, com 14,41%. O ranking é da consultoria Teleco e considera todas as tecnologias de banda larga.