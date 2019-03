Raquel Giglio assume vice-presidência de saúde e odonto da SulAmérica

A partir de abril, Raquel Giglio será a nova vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica. A executiva, que está na seguradora desde 2011, assume o posto ocupado por Marco Antunes de forma interina desde janeiro – Antunes, que é vice-presidente de Operações, acumulou as duas funções no período. Em 2018, a SulAmérica chegou a 3,4 milhões de vidas na carteira de planos de saúde e odontológicos, com receitas operacionais de R$ 15,6 bilhões.

